Verträge von Stars laufen aus: Das sagt Ancelotti

„Man kann denken, dass die drei nicht das physische Profil oder die Energie der jüngeren Spieler haben. Aber was diese drei an Spielverständnis haben, kann man auf keinem Markt der Welt kaufen“, betonte Ancelotti vor dem Ligaspiel am Samstagabend (21 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) gegen Villarreal. „Alles fußt auf Erfahrung. Das Alter nimmt dir etwas, aber es gibt dir auch etwas zurück.“