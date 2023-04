Bundesliga-Matches von Sturm und Rapid vorverlegt

Da das Endspiel am Sonntag, 30. April (20.30 Uhr), in Klagenfurt über die Bühne geht, absolvieren die beiden Vereine ihre Liga-Partien nun schon vier Tage früher am Mittwoch, 26. April. Sturm Graz empfängt um 18.30 Uhr Austria Wien, Rapid bekommt es laut Bundesliga-Angaben um 20.30 Uhr mit Meister Red Bull Salzburg zu tun.