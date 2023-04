Kollaps von Credit Suisse soll untersucht werden

Weitere Sammelklagen

In den USA ist jetzt eine weitere Sammelklage gegen die Großbank eingereicht worden - wegen Irreführung. Die Klägerinnen und Kläger werfen Credit Suisse vor, Wertpapierbetrug begangen zu haben, indem die Verantwortlichen Tatsachen in Bezug auf das Geschäft, den Betrieb und die Aussichten der Bank falsch dargestellt hätten. Anlegerinnen und Anleger hätten wegen dieser Angaben erhebliche Verluste erlitten, heißt es aus New Jersey. Beschuldigt werden unter anderem Verwaltungsratspräsident Axel Lehmann, CEO Ulrich Körner und Finanzchef Dixit Joshi.