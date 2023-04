DFB-Pokal: Eintracht Frankfurt gegen Union Berlin

Ein Jahr nach dem Europa-League-Sieg von Sevilla ist der Cup die letzte Chance auf einen Titel in dieser Spielzeit. Glasner war zuletzt mit Topclubs wie Chelsea und Tottenham in Verbindung gebracht worden. Die Mannschaft des Oberösterreichers ist seit Mitte Februar sieglos. „Die Stimmung in einem Fußballclub hängt schon auch ein bisschen von den Ergebnissen ab“, meinte Glasner. „Wir wünschen uns alle diesen Befreiungsschlag.“