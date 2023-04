„Riesenchance“: Katzer fordert nun anderes Gesicht

„Insgesamt ein bissl enttäuschend“, sah Katzer das 1:3 von Graz am Sonntag, „weil man sich nach dem Derby (0:2 gegen Austria) schon erwartet hat, dass wir anders auftreten. Ich hätte es ähnlich wie im Derby gesehen. Wenig Selbstvertrauen in Ballbesitz, viel zu viele leichte Fehler und wenn du dann solche Tore kriegst und es Sturm so leicht machst, dann ist es auch schwer hier zu gewinnen.“