Schaub trifft bei 3:1-Heimerfolg für Hannover 96

Louis Schaub hat sich am Samstag für die Einwechselung in der 39. Minute bedankt: Der 28-jährige Österreicher in Diensten von Hannover 96 fixierte in der 88. Minute mit seinem schönen Treffer zum 3:1 über den SV Sandhausen (ohne Marcel Ritzmaier) den ersten Sieg seiner Mannschaft in diesem Jahr in der zweiten deutschen Fußballliga.