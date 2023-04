Ringen um Gage: Noch kein Vertrag für Bühnen-Chef

Eigentlich hätte diese Verlängerung am Donnerstag im Gemeinderat und in der Landesregierung beschlossen werden sollen. Doch dazu kam es nicht - weil man sich bisher noch nicht einigen konnte. Spießen soll es sich an der Gehaltserhöhung. Bisher liegt das Brutto-Jahresgehalt bei mehr als 170.000 Euro, nun soll es in Richtung 200.000 Euro geben. Vor allem der KPÖ soll das ein Dorn im Auge sein.