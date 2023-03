Daniil Medwedew erstmals im Finale von Miami

Nach Rotterdam, Doha und Dubai sowie dem Finale in Indian Wells hofft er auf seine vierte Trophäe 2023. Die einzige Niederlage innerhalb dieser 24 Matches hatte der Weltranglisten-Fünfte in Indian Wells gegen Carlos Alcaraz erlitten. Ihm könnte er am Sonntag neuerlich gegenüberstehen, wenn sich der Spanier im zweiten Halbfinale in der Nacht auf Samstag gegen den Italiener Jannik Sinner durchsetzt. Alcaraz muss in Florida seinen Titel verteidigen, um an der Spitze der Weltrangliste zu bleiben. Ansonsten übernimmt wieder Novak Djokovic den „Thron“.