Bei ihren Hendln erledigt das Eierfärben die Natur

Sie heißen „Cordula Grün“, „Olga“ oder „Doctor Who“: Die Rede ist von den Hühnern und Hähnen am Rabenberghof in Aurach am Hongar. Die „Krone“ besuchte Ursula Thaller, für die das ganze Jahr Oster-Flair garantiert ist. Denn zur Hühnerschar der 48-Jährigen gehören auch Tiere der Easter-Egger-Rassen.