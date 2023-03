Vom Koch bis zum Manager: Und ewig lockt das Buch

Vom Autowäscher zum Investor, vom schüchternen Lehrling zum Visionär

Zwei Oberösterreicher brachten zuletzt beziehungsweise bringen demnächst ihre Biografien in die Regale der Buchhandlungen: Gerhard Hinterkörner und Gottfried Wurpes. Hinterkörner vermisste Wertschätzung und Vertrauen in der Wirtschaft oft. In seinem Buch „Aus dir wird nix“ erzählt der Gründer der Frischteigmarke „Tante Fanny“ seinen Weg vom Autowäscher zum Investor und will auch Menschen inspirieren, die groß denken und die Welt besser machen wollen. Erst Ende April erscheint „Fitnesslife“ von Gottfried Wurpes. Darin zu lesen: Wie der The-Fitness-Company-Chef vom schüchternen Lehrling zum Fitness-Visionär wurde und seine sieben Qualitäten der Transformation.