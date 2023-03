AVL-Mastermind Helmut List ist Grazer Ehrenbürger

„Glücksfall für unsere Stadt“

In ihrer Rede gab die Bürgermeisterin einen Abriss seines Lebens und Wirkens: Nach seinem Maschinenbaustudium an der TU Graz trat List 1966 in die AVL List GmbH, das Unternehmen seines Vaters Hans List, ein und übernahm 1979 die Geschäftsführung. Mit Innovationsgeist und einer Leidenschaft für die Forschung führte er den Konzern seitdem zu einem der weltweit führenden Technologieunternehmen im Mobilitätsbereich und stärkte als unermüdlicher Motor den Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort Graz.