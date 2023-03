Aston Martin wollte Sebastian Vettel zurückholen

Mike Krack sagte in dem Podcast, dass man mit Vettel in ständigem Austausch stehe. „Er hat uns in allen Bereichen in den vergangenen zwei Jahren nach vorne gebracht und uns in allen Bereichen verbessert. Wir konnten viel von ihm lernen. Er ist auch ein wichtiger Grund dafür, warum wir aktuell da stehen, wo wir sind“, so der Teamchef.