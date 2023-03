Diesen Nationalspieler will der LASK verpflichten

Das Länderspiel-Doppel in der neuen Raiffeisen-Arena in Linz ließ vor der heißesten Liga-Phase die Gerüchte um den LASK überkochen. Der Verein sei an einem ziemlich erfolgreichen Nationalspieler dran - schon im Sommer könnte er tatsächlich kommen. „Der LASK bastelt ein Meisterteam“, sagen die Liga-Gegner.