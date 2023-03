Formel 1: Mini-Rennen statt Trainingseinheit

Action, Show, Entertainment und Geldregen - das muss in den „Königsklassen“ des Motorsports einfach passen. Und so war’s auch nur wenig verwunderlich, dass sich Formel-1-CEO Stefano Domenicali just in Portimão gegenüber einem portugiesischen TV-Sender gegen die freien Trainingssessions im Rahmen eines Grand-Prix-Wochenendes aussprach. „Diese Einheiten bringen viele Daten, die für die Ingenieure großen Nutzen haben, okay. Aber den Fan zu Hause vor dem Fernsehschirm interessiert das nicht“, sagte der 57-jährige Italiener. „Ich bin ein klarer Befürworter für die Streichung dieser freien Trainings. Die Fans wollen sehen, dass Verstappen, Hamilton, Leclerc und Co. an jedem Tag um etwas kämpfen.“