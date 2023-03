Mit KronePlus als VIP zu den ÖFB-Damen

Mit einer neuen Spitzenplatzierung in der Weltrangliste gehen unsere Damen im April in Wr. Neustadt in die nächsten Matches. Nach den Erfolgen letzten Jahres gegen die Auswahl von Italien und den Niederlanden konnten die ÖFB-Ladies mit dem 18. Platz einen historisch guten Platz in der Weltrangliste einnehmen. Mit weiteren Erfolgen bei den anstehenden Länderspielen kann die Auswahl von Irene Fuhrmann noch weiter nach oben klettern.