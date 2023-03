Blüten und Blumenwiesen: Frühlingsfotos gesucht!

Die berühmte Marillenblüte in Wachau ist in vollem Gange, wie uns Leserreporterin Herta K. mit ihren eingesendeten Fotos beweist. Doch nicht nur in Niederösterreich zeigt sich der Frühling von seiner besten Seite. Viele Einsendungen von Blumen, Wiesen und blühenden Bäumen erreichten uns bereits.