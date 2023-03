Kandidaten-Chaos: Hat sich die SPÖ ein Ei gelegt?

Von 24. April bis 10. Mai können die SPÖ-Mitglieder über die Parteiführung abstimmen. Die endgültige Entscheidung soll ein Sonderparteitag am 3. Juni bringen. Doch bereits bei der Liste der Kandidaten herrscht Chaos, so hat beispielsweise der Traiskirchner Bürgermeister Andreas Babler seine Kandidatur zurückgezogen, manche wünschen sich Altkanzler Kern als Parteichef und welche der 140.000 Mitglieder noch gegen Rendi-Wagner und Doskozil antreten werden, bleibt abzuwarten. Was hält die „Krone“-Community von dieser Wahl? Wen wollen Sie an der SPÖ-Spitze sehen und welche Auswirkungen hat dieses innerparteiliche Chaos auf die Regierung? Wir freuen uns auf Ihre Argumente in den Kommentaren!