„Indiana Jones macht die Archäologie sexy“

Mysteriöse Schätze, antike Flüche, Spinnen, verschlagene Nazis? Alles kein Problem für Indiana Jones. Seit 1981 nimmt der von Harrison Ford kongenial verkörperte Archäologe weltweit das Kinopublikum auf seine exotischen Abenteuer mit. Am 29. Juni läuft „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“ in den österreichischen Kinos an. Es wird der finale Peitschenknall für Harrison Ford, der danach seinen Fedora-Hut endgültig ablegt.