Perez löscht auf Twitter „Champion“-Ambitionen

Der Mexikaner hatte am Sonntag beim Formel-1-Grand Prix in Jeddah triumphiert. Vor seinem zweitplatzierten Teamkollegen und Weltmeister Max Verstappen. Danach setzte Perez ein obligates Sieges- und Jubelposting ab. Er schrieb: „Es war härter, als ich dachte. Aber am Ende bin ich glücklich, meinen fünften Sieg gefeiert zu haben. Ich bin auch sehr glücklich über das Teamergebnis. Wir werden weiter hart arbeiten. Ich will ein Champion sein.“ Soweit nicht weiter aufregend. Das wurde es erst, indem Perez kurz darauf das Posting löschte und gleich darauf wieder absetzte. Gleicher Wortlaut, gleicher Inhalt. Fast. Denn ausgerechnet der letzte Satz, also seine Ambitionen, „Champion“, zu sein oder zu werden, fehlte.