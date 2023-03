Start in die Galaxiensaison

Der astronomische Frühling hat begonnen und somit starten die Astrophotographen in die sogenannte Galaxien-Saison. Das heißt, die Erde hat sich auf ihrer Bahn um die Sonne so viel weiterbewegt, dass wir nicht mehr wie im Winter Richtung des weiter außen liegenden Spiralarms unser Galaxie, der Milchstraße, blicken, sondern jetzt, ehe wir im Sommer auf den weiter innen liegenden Spiralarm, dem Sagittariusarm schauen, genau zwischen diesen beiden Armen einen freien Blick hinaus in die Weiten des Universums haben.