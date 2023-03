Manfred Schmid ist tipp3-„Trainer des Jahres“

Aber Schmid holte auf seiner ersten Station als Cheftrainer viel aus der Mannschaft heraus, führte Violett als Dritter in den Europacup. Der Dank der Fans waren jetzt 123.839 Stimmen. „Zeigt, dass die Austria-Fans meine Arbeit geschätzt und mich nicht vergessen haben. So wie ich sie nie vergessen werde. Und natürlich auch nicht die Austria, das wird immer mein Verein bleiben, der Klub immer in meinem Herzen sein. Ich bin den Fans immens für diese Auszeichnung dankbar!“