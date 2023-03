TikTok-Mutter soll Journalisten bespitzelt haben

Spionage-Vorwürfe aus den USA

Wegen zunehmender Bedenken in Bezug auf die Datensicherheit wächst in den USA der Druck auf TikTok in letzter Zeit immer stärker an. Diese Woche berichteten US-Medien, die US-Regierung habe gefordert, Bytedance solle TikTok verkaufen. Ansonsten könne TikTok eine Sperre in den USA drohen. Die Forderung nach einer Änderung der Eigentumsverhältnisse bei TikTok kam den Berichten zufolge vom Regierungsgremium Cfius (Committee on Foreign Investment in the U.S.), das ausländische Investitionen in den USA auf den Prüfstand stellt.