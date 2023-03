Kleber stiehlt Stars bei Last-Minute-Sieg die Show

Die Dallas Mavericks haben am Freitag (Ortszeit) in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA einen packenden 111:110-Sieg bei den Los Angeles Lakers gelandet. Der Deutsche Maxi Kleber sorgte in den sieben Schluss-Sekunden für die letzten sechs Punkte der Gäste, darunter ein Dreier. Damit war bei den Mavericks einmal nicht der derzeit verletzte Luka Doncic oder Kyrie Irving die Schlüsselfigur. Irving kam nicht zur Geltung, setzte in der Entscheidung aber Kleber ein.