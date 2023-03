ÖAMTC und ARBÖ machen sich für E10-Benzin stark

Während in der EU und in der Regierung über ein Verbrenner-Aus ab 2035 gestritten wird, haben sich die Verkehrsclubs ÖAMTC und ARBÖ am Freitag für E10-Benzin starkgemacht. Dieses soll im Lauf des Jahres in Österreich eingeführt werden. Wegen des höheren Anteils an Bio-Ethanol im E10-Benzin rechnet man aber mit einer Preiserhöhung um ein bis zwei Cent pro Liter gegenüber E5, erklärte ÖAMTC-Interessensvertreter Bernhard Wiesinger bei einem Pressegespräch.