Togg T10X: Türkisches Hightech-SUV entert Europa

Die 2018 neu gegründete türkische Automarke Togg wird ab Ende 2024 seine Elektroautos in Westeuropa vertreiben. In der Türkei sollen bereits Ende März erste Exemplare des Elektro-SUV T10X an Kunden ausgeliefert werden. Weitere Modelle sollen folgen. Togg gilt als Prestige-Projekt des türkischen Präsidenten Erdogan.