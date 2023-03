Große Liebe vorgespielt: Opfer dreist abgezockt

Acht Frauen gaukelten sie via Dating-Plattformen im Netz die große Liebe vor - nur um sie schlussendlich um deren Geld zu bringen. Zwei Mitglieder einer seit 2017 aus dem Ausland operierenden Bande, 27 und 30 Jahre alt, wurden am Dienstag in Wien rechtskräftig zu teilbedingten Haftstrafen verurteilt.