Eine Heimkehr bahnt sich an

Doch auch die Zukunft der Grazer Handball-Truppe ist derzeit in Schwebe: „Es läuft nicht so wie erwünscht“, so Schweighofer, „die BT Füchse haben uns aus den Top-Acht verdrängt. Am Samstag steigt in Bruck im Derby der große Showdown. Nur wenn wir gewinnen, können wir auf oben hoffen. Sonst erwartet uns der Abstiegskampf, was wir vermeiden wollen.“