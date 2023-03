Edmonton vermasselt Boston historischen NHL-Rekord

Edmonton erlebte eine Schrecksekunde, als der zuletzt in Hochform befindliche Liga-Topscorer Connor McDavid nach einem Zusammenstoß angeschlagen vom Eis musste. Der 26-jährige Kanadier kam in der Schlussphase zurück, blieb aber nach davor elf Spielen in Serie mit Tor oder Assist erstmals wieder ohne Scorerpunkt. Sein deutscher Co-Star Leon Draisaitl war an der Entstehung des Siegestreffers durch Darnell Nurse (56.) beteiligt.