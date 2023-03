Dominic Thiem: Wende gegen den Lieblingsgegner?

Der 29-Jährige befindet sich in einer Situation, in der positive Gedanken und Gefühle äußerst hilfreich wären. Am besten wären natürlich Siege. Doch insofern es Thiem noch ohne solche Erfolgserlebnisse angehen muss, sind Ort und Auslosung in Indian Wells sicher bestmöglich dazu geeignet, damit er das Ruder doch wieder herumreißen kann.