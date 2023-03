Wunschlösung: RB Leipzig hat neuen Sportdirektor

„RBL gehört zu den Top-Vereinen in der Bundesliga“

Schröder freut sich auf die neue Herausforderung beim Club der beiden ÖFB-Legionäre Konrad Laimer und Xaver Schlager. „RBL gehört zu den Top-Vereinen in der Bundesliga und spielt regelmäßig in der Champions League - ich möchte mithelfen, die nächsten Schritte in der Entwicklung des Vereins zu verwirklichen.“ Schröder arbeitete seit 2010 bei verschiedenen Vereinen in der Sportführung. Als Sportdirektor war er in Fürth, bei Werder Bremen, dem 1. FSV Mainz 05 und zuletzt bei Schalke 04 tätig. Dort ließ er ab Oktober seinen Posten aus persönlichen Gründen ruhen.