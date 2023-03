ÖSV-Team: Ein neuer Stern am Speed-Himmel

Mit einem Lächeln stieg Tom Trinker in den Zug Richtung Oslo, machte sich auf den Weg zur nächsten Weltcup-Station in Åre. Ja, so ein Wochenende wie in Kvitfjell hat er in seiner jungen Karriere als Ski-Damen-Cheftrainer noch nicht erlebt: Nach 30 sieglosen Saisonrennen hatte Cornelia Hütter den Bann gebrochen, am Sonntag legte Nina Ortlieb nach - und führte nach einem wetterbedingt kuriosen Rennen den ersten ÖSV-Dreifachsieg seit 2009 an.