Ortlieb: „Ich dachte, ich sehe nicht richtig“

„Ich dachte, ich sehe nicht richtig“, war Nina Ortliebs erste Reaktion auf den großen Coup. Die Vorarlbergerin führte am Sonntag beim Super-G in Kvitfell den österreichischen Dreifachsieg sensationell an und konnte es kaum glauben. „Ich muss aber auch ehrlich sein“, blieb die große Siegerin auch in der Stunde des Triumphs souverän und fair.