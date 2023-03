Handelsmulti aus Wüstenstaat holt Ex-Müller-Chef

Saudi-Arabien statt Österreich oder wie zuletzt sogar Deutschland: Günther Helm taucht für seinen neuen Job in eine komplett andere Welt ein. Ab 1. April wird der gebürtige Niederösterreicher, der mit seiner Familie zuletzt in Linz (Oberösterreich) lebte, Vorstandschef von Cenomi Retail mit Sitz in Riad.