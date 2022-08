Ex-Hofer-Chef räumt bei Drogeriekette Chefsessel

Drei Jahre später endet das Kapitel bei der Drogeriemarktkette - viel früher, als viele gedacht hatten. Der fast 90-jährige Eigentümer, Erwin Müller, ist zurück am Ruder, mit Helm, der als sein Nachfolger gesehen wurde, kommt es zu einer einvernehmlichen Trennung. Der Manager, der mit seiner Familie in Linz lebt, hatte sich stark auf die Modernisierung und Digitalisierung des Traditionsbetriebs konzentriert. Mit hello again vertraut Müller auch auf eine digitale Kundenbindungslösung aus Leonding.