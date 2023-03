Saudi-Arabien: Superstädte, Scheichs und Schnee

21 Shoppingcenter betreibt Cenomi selbst

Am Sonntag wurde das Geheimnis gelüftet: Ab April wird Helm, der mit seiner Familie in Linz lebt und mit 31 die Geschäftsführung von Diskonter Hofer übernommen hatte, nun Vorstandschef von Cenomi Retail in Riad. Zum Netz des saudischen Handelsmulti gehören 1684 Geschäfte in 100 Einkaufszentren in elf Ländern. 21 Shoppingcenter betreibt die Firma selbst, beschäftigt rund 10.500 Mitarbeiter.