Shiffrin: Rekord verpasst, aber große Kugel ist da

Folgt auch RTL-Kugel?

Beim Weltcup-Finale in Soldeu in zwei Wochen wird sie damit ihre insgesamt fünfte große Kristallkugel in Empfang nehmen. Ebenfalls bereits sicher ist ihr die kleine Slalom-Kugel in dieser Saison, alles in allem hat sie schon 14 Kristallkugeln gesammelt. Mit dem Riesentorlauf-Weltcup würde die 15. folgen.