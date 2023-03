TSV Hartberg gegen Wolfsberger AC - ab 17 Uhr LIVE

Hartberg will „den Schalter umlegen“

In Hartberg ist Markus Schopp mit dem klaren Ziel Klassenverbleib am Ruder. Die Oststeirer präsentierten sich in den ersten Frühjahrsrunden verbessert, holten einen Sieg in Ried, brachten sich dann aber selbst um Zähler. Beim jüngsten 0:3 bei der Austria sah Schopp Patzer in der Abwehr, die einen möglichen Punktgewinn verhinderten. Schopp sah „Dinge, die zu korrigieren sind“. Es deuten sich Umstellungen an. „Im Fußball kann es aber sehr schnell gehen. Wenn wir einmal den Schalter umlegen, werden wir uns bald belohnen“, meinte Schopp. Mit einem Heimsieg winkt der Sprung auf Platz zehn, sollte Altach in Klagenfurt verlieren.