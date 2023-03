Austria Lustenau gegen Sturm Graz - ab 17 Uhr LIVE

Die jüngste Niederlage gegen Klagenfurt, übrigens erst die zweite in der laufenden Saison, spielte in der Vorbereitung auf Lustenau nur kurz eine Rolle und wurde rasch aufgearbeitet. „Wir haben alle schnell verstanden, was uns an diesem Tag energetisch und inhaltlich gefehlt hat“, sagte Ilzer. Dass diese Niederlage für „Bestürzung und Aufregung“ gesorgt habe, führte der Trainer auch auf die tolle Entwicklung seines Teams zurück. „Das soll meiner Mannschaft und dem SK Sturm als Verein auch zeigen, was wir uns mittlerweile erarbeitet haben und wie wir auch wahrgenommen werden.“