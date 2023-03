Wagenknechts Weg zur unangepassten Ikone

Mit „Aneck-Positionen“ hat Sahra Wagenknecht (53) Erfahrung: „Seit wann ist der Ruf nach Frieden rechts?“, richtet die Politikerin (Die Linke) übers Mikrofon ihren Kritikern aus. Gemeinsam mit Frauenrechtlerin Alice Schwarzer lud sie zur Friedensdemonstration in Berlin. Vor Ort sind linke Pazifisten und Mitte-Wähler in der Mehrheit, aber auch Verschwörungsfreaks und Rechtsextremisten sind zugegen. Zwischen 13.000 (laut Polizei) und 50.000 Menschen (laut den Veranstalterinnen) sind es. Doch Wagenknecht zeigt auch bei Gegenwind einen geraden Rücken - auf der Bühne vor dem Brandenburger Tor wie in Talkshows: „Mit jeder Waffe, die wir in das Pulverfass liefern, wächst die Gefahr eines Weltkriegs.“