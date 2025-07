Freund der Steiermark und scharfer EU-Kritiker

Auch mit der Brüsseler Asylpolitik kann der tschechische Ex-Politiker nichts anfangen. In Bezug auf Angela Merkels umstrittenen Sager „Wir schaffen das!“ meint Václav Klaus, man habe es „bestimmt nicht“ geschafft: „Ich habe bereits im Herbst 2015 ein Buch über diese Völkerwanderung geschrieben, das in acht Sprachen übersetzt wurde. An meiner Kritik von damals hat sich nichts geändert. Ich halte nichts von der multikulturellen Ideologie, die einzelnen Staaten müssen monokulturell bleiben.“