Steiermark setzt nun auf Camping-Touristen

Rein in den Wohnwagen und ab in die Natur: Camping-Urlaube werden in der Steiermark immer beliebter! Im Vorjahr verbuchte die Grüne Mark insgesamt 760.000 Nächtigungen und damit ein kräftiges Plus von sechs Prozent gegenüber 2023. In keinem anderen Bundesland verzeichnete man so einen deutlichen Gästezuwachs. Das freut freilich die Wirtschaft, die eine jährliche Wertschöpfung von 48 Millionen Euro generieren kann.