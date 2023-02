Auftakt zum Wahlkampf der NEOS: „Gehen wir´s an!“

„Pink“ drängt in Regierung

NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger und Spitzenkandidat Janos Juvan standen im „Krone“-Studio Rede und Antwort zu ihrem Wahlprogramm und möglichen Koalitionen.

„Krone“: Bei der letzten Landtagswahl scheiterten die NEOS deutlich an der Fünf-Prozent-Grenze. Schaffen Sie es heuer und gibt es ein konkretes Ziel?

Beate Meinl-Reisinger: Unser Ziel ist der Einzug in den Landtag. Bei der Nationalratswahl haben wir in Kärnten 6,8 Prozent erreicht, daher sind wir sehr zuversichtlich, dass wir es schaffen.

Janos Juvan: Damals haben über 21.000 Kärntner für uns gestimmt und wir hoffen, dass diese sich wieder so entscheiden werden.