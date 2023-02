351 Punkte! „Spiel des Jahres“ in der NBA

Nur einmal in der Geschichte der NBA gab es ein Spiel mit mehr Punkten - im Dezember 1983 gewannen die Detroit Pistons bei den Denver Nuggets nach drei Verlängerungen mit 186:184. An anderer Stelle setzten die Milwaukee Bucks nach der All-Star-Pause die längste Siegesserie eines NBA-Teams in dieser Saison fort - und das trotz einer frühen Verletzung von Starspieler Giannis Antetokounmpo. Das klare 128:99 gegen die Miami Heat war der 13. Sieg in Serie für die Bucks. Antetokounmpo verletzte sich bereits im ersten Viertel und schied mit Knieproblemen aus. Der Grieche kam in sechs Minuten auf dem Parkett auf jeweils vier Punkte, Rebounds und Assists.