Massen wandern aus: Putin verliert seine Russen

Maria (Name geändert) ist noch immer in St. Petersburg. Als eine der wenigen in ihrem Freundeskreis. Als Russland vor einem Jahr den Angriff auf die Ukraine begann, erzählte die 38-jährige Russin der „Krone“ vom Leben in Russland. Sie berichtete von der Kluft zwischen den Generationen, von staatlicher Propaganda und von den Demonstrationen. Ein Jahr später sprechen wir wieder miteinander. Was hat sich im Land verändert?