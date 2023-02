Olympia-Siegerin Gasser ist auf den Hund gekommen

Aus in der Quali

Sei’s drum. Jetzt heißt es volle Konzentration auf Sonntag. Da startet die 31-Jährige mit dem Slopestyle in die WM in Georgien. Für Clemens Millauer ist der erste Teil schon Geschichte. Der Oberösterreicher hat den Einzug ins Finale verpasst, kam in beiden Quali-Läufen zu Sturz, darf nun morgen im Ziel die Daumen für Anna drücken. Die, wenn die Qualifikation gut läuft, am Montag im nächsten großen Finale steht. Bei denen sie bisher Nerven wie Drahtseile hatte. „Bei Olympia in Sotschi, in Pyeongchang und in Peking war es sehr windig. So wie hier“, so die 31-Jährige augenzwinkernd.