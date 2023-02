Ukraine: Befürchten Sie eine nukleare Eskalation?

Bei der UNO-Vollversammlung in New York warnte Generalsekretär António Guterres vor einer weiteren Eskalation im Ukraine-Krieg und dem Einsatz von Atomwaffen. Der Krieg, der nun schon ein Jahr andauert, hat schon einige Eskalationsstufen durchlaufen. Halten Sie einen Atomwaffeneinsatz für möglich oder eher unwahrscheinlich? Wir sind gespannt auf Ihre Meinung in den Kommentaren!