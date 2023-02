„Drei Tage wach“ wird für alle ein Experiment

Die Performance ist die erste Station der Neuformation des „Open Mind Festivals“, das dieses Jahr nicht mehr als klassisches Festival, sondern als über das Jahr verteilte Einzelprojekte unter dem Namen „Open Mind Frequently“ weiterbesteht. Was genau das Publikum am Ende erwartet, das konnte auch ARGE-Chef und Kurator Sebastian Linz gegenüber der „Krone“ nur schwer in Worte fassen: „Die Performance ist auf komplexe Weise simpel, das Format lose und informell und am Ende vollkommen offen. Es ist weniger eine Veranstaltung als ein offener Begegnungsort, eine Einladung nach draußen.“