ORF Sport plus, ade? „Schaden wäre unermesslich“

Das geplante Aus für ORF Sport Plus bringt die Verbände in Österreich zur Verzweiflung, es bildet sich bereits eine breite Front - angeführt von Hans Niessl: „Der ORF ist per Gesetz zu einer umfassenden Sportberichterstattung verpflichtet“, so der Sport-Austria-Präsident, „er muss also die gesamte Vielfalt der österreichischen Sportkultur abseit der sogenannten Premiumsportarten abbilden.“ Wie etwa Basketball, dessen Verbands-Generalsekretär Johannes Wiesmann den Kopf schüttelt: „Wir haben inklusive der Nationalteams pro Jahr rund 35 Spiele auf diesem Sender laufen - wie soll das alles von ORF 1 abgefangen werden?“