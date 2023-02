„Illegale Migranten kommen nicht über Rumänien“

„Weshalb sollte ein Migrant herumspazieren?“

Zudem brauche man nur die Landkarte anzusehen: „Es ist einfach dumm zu denken, dass ein Migrant, der aus Serbien oder Kroatien kommt, danach Richtung Osten geht und dann noch hinauf in den Norden nach Rumänien klettert. Weshalb sollte er herumspazieren, statt direkt über Ungarn in den Westen zu gehen?“, fragte Corlatean. Dennoch suche die Parlamentarier-Delegation in Wien nach einer Zusammenarbeit auf partnerschaftlicher Ebene, um einen Fahrplan für den Schengen-Beitritt zu definieren, „vielleicht auch in zwei Schritten in diesem Jahr“.