Nach OP: Tottenham muss wieder ohne Conte ran

Stellini verriet am Freitag, dass Conte angemerkt hatte, die Folge des Eingriffs vielleicht unterschätzt zu haben. Der Chefcoach stand am vergangenen Wochenende beim 1:4 gegen Leicester wieder an der Seitenlinie. Nun müsse Conte nach einem Gespräch mit seinem Arzt erneut pausieren. „Er wird bald zurück sein, aber nicht so schnell, wie er sich das wünscht“, meinte Stellini. Man telefoniere „vielleicht dreimal täglich und jedes Mal sagt er, dass er gerne wieder dabei wäre“.